«У меня троится перед глазами». Вера Брежнева показала редкое фото с двумя сёстрами

Вера Брежнева поделилась редким фото со своими родными.

Снимок певица опубликовала в Instagram. На фото Вера Брежнева вместе со своими сестрами – Анастасией и Викторией. Они едут в автомобиле, за рулем которого находится певица.

«Sorelle», – подписала снимок исполнительница. Это слово в переводе с итальянского языка означает «сестры».

Девушки очень похожи – у всех светлые волосы и одинаковые улыбки.



Фото: instagram.com/ververa

Подписчики сразу же заметили сходство сестер.

«У меня троится перед глазами»,

«Все одинаковые»,

«Какое богатство, три сестрички – супер! Красотки».

В начале октября Вера Брежнева поделилась фото со старшей дочерью Софией. На ней мама и дочь выглядят невероятно похожими друг на друга. Снимок восхитил подписчиков певицы.