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Учёные обнаружили слово, которым пользуются счастливые пары
Новости США. Калифорнийские учёные назвали важное правило для поддержания хороших взаимоотношений с партнёром.
Как
Учёные проанализировали 5300 человек, чтобы подтвердить свою теорию о местоимении. Примерно половина пар состояла в браке.
Было выделено пять основных пунктов: итоги отношений (удовлетворённость отношениями, их продолжительность), восприятие отношений (позитивное или негативное взаимодействие между партнёрами), психологическое здоровье, физическое здоровье и поведение (насколько хорошо партнёры ухаживают за собой).
До начала исследования предполагалось, что пары, которые часто говорят «мы», «нас», «нам» имеют более хорошие отношения, чувствуют себя лучше и счастливее. По всем пяти пунктам наблюдалась одна и та же тенденция, которая полностью совпадала с ожиданиями исследователей.
В результате учёные поняли, что у таких пар есть взаимовыручка. Оба партнёра готовы поддерживать друг друга. Вместе с этим появляется доверие, которое позволяет полагаться одному на другого.
Отмечается, что между парами возможны ссоры, однако и в этих случаях применялось «мы», что способствовало скорейшему решению конфликта.
Учёные оставили открытым вопрос взаимозависимости употребления «мы» и хороших отношений. Возможно, «мы» является следствием счастливых пар. Возможно, партнёры становятся счастливее, когда используют «мы» вместо «я».
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Новости США. Калифорнийские учёные назвали важное правило для поддержания хороших взаимоотношений с партнёром. Как сообщается на портале EurekAlert!, секрет...
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