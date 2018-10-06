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Единственная женщина-электрогазосварщик «Амкодора» рассказала про работу и коллег мужчин

07.10.2018 14:17 — Разное | KYKY  
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В беларуском холдинге «Амкадор» на автоматических и полуавтоматических машинах завода «Дормашмет» работает единственная женщина-электрогазосварщик Зинаида Кабанова. «Минск-новости» опубликовали небольшое интервью с Зинаидой, мы выбрали несколько цитат о работе и жизни этой женщины. 

Для справки: Зинаида работает электрогазосварщиком около двух лет, но уже дважды участвовала в конкурсе профессионального мастерства. То есть вошла в список лучших работников со всех предприятий холдинга, находящихся в Беларуси. 



Про работу 
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«Кому-то нравится работа с компьютером, а мне — с железом. К любой работе можно подойти творчески. Даже из груды металла получается создавать художественные вещи!»

Про возможности 

«Я могу работать абсолютно в любой отрасли, связанной с обработкой железа. Главное, чтобы душа лежала, чтобы было интересно». 

Про коллег-мужчин 

«Сначала присматривались ко мне, наблюдали, что могу. Возможно, кто-то думал: пришла покрасоваться. Конечно, не хотелось в грязь лицом ударить, старалась показать, на что способна. Свариваешь, а при этом переживаешь: получится или не получится?»

Про амбиции 

«Надо профессионально развиваться. Мне нравится придумывать новое, чтобы деталь в руках приобретала свою геометрию. Хочу дорасти до главного сварщика». 

 
Теги: Минск
 
 
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В беларуском холдинге «Амкадор» на автоматических и полуавтоматических машинах завода «Дормашмет» работает единственная женщина-электрогазосварщик Зинаида...
 
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