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Единственная женщина-электрогазосварщик «Амкодора» рассказала про работу и коллег мужчин
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В беларуском холдинге «Амкадор» на автоматических и полуавтоматических машинах завода «Дормашмет» работает единственная женщина-электрогазосварщик Зинаида Кабанова. «Минск-новости»
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В беларуском холдинге «Амкадор» на автоматических и полуавтоматических машинах завода «Дормашмет» работает единственная женщина-электрогазосварщик Зинаида...
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