Единственная женщина-электрогазосварщик «Амкодора» рассказала про работу и коллег мужчин

В беларуском холдинге «Амкадор» на автоматических и полуавтоматических машинах завода «Дормашмет» работает единственная женщина-электрогазосварщик Зинаида Кабанова. «Минск-новости» опубликовали небольшое интервью с Зинаидой, мы выбрали несколько цитат о работе и жизни этой женщины.



Для справки: Зинаида работает электрогазосварщиком около двух лет, но уже дважды участвовала в конкурсе профессионального мастерства. То есть вошла в список лучших работников со всех предприятий холдинга, находящихся в Беларуси.





Про работу

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«Кому-то нравится работа с компьютером, а мне — с железом. К любой работе можно подойти творчески. Даже из груды металла получается создавать художественные вещи!»



Про возможности



«Я могу работать абсолютно в любой отрасли, связанной с обработкой железа. Главное, чтобы душа лежала, чтобы было интересно».



Про коллег-мужчин



«Сначала присматривались ко мне, наблюдали, что могу. Возможно, кто-то думал: пришла покрасоваться. Конечно, не хотелось в грязь лицом ударить, старалась показать, на что способна. Свариваешь, а при этом переживаешь: получится или не получится?»



Про амбиции



«Надо профессионально развиваться. Мне нравится придумывать новое, чтобы деталь в руках приобретала свою геометрию. Хочу дорасти до главного сварщика».