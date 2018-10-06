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Общереспубликанский банк вакансий временно недоступен. Где можно посмотреть предложения нанимателей

07.10.2018 15:18 — Разное | Tut.by  
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Сайт общереспубликанского банка вакансий, на котором собраны предложения по трудоустройству от нанимателей по всей стране, сегодня временно недоступен. О причинах сбоев в работе портала не сообщается. FINANCE.TUT.BY рассказывает, где еще белорусы могут посмотреть информацию о свободных рабочих местах.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, ранее общереспубликанский банк вакансий находился на сайте Минутрада (vacancy.mintrud.by), но в 2016 году его переместили на отдельный сайт — gsz.gov.by.

Портал государственной службы занятости среди прочего позволяет создавать пользователя «личный кабинет», получать сведения о наличии вакансий, как в целом по республике, так и по каждому региону либо населенному пункту в отдельности, осуществлять подписку на рассылку, как анкет-резюме, так и информации о вакансиях, а также получать уведомления на e-mail о появлении на портале подходящего варианта для трудоустройства.

В ситуации, когда недоступен сайт общереспубликанского банка вакансий, минчане могут узнать актуальную информацию о вакансиях на сайте Мингорисполкома. Найти интересующее предложение от нанимателя можно через расширенный поиск, указав, например, необходимость в жилье от работы, а также желаемый уровень заработка.

Напомним, в Минске на начало сентября не хватает около 16 тысяч работников. При этом большая часть открытых вакансий — рабочие специальности.

Жителям регионов в ситуациях, когда недоступен сайт общереспубликанского банка вакансий, можно попытаться найти информацию о предложениях нанимателей на сайтах городских и районных администраций. К примеру, на сайте Борисовского райисполкома размещены актуальные данные на 4 октября, Молодечненского и Пуховичского.

Напомним, на начало сентября наниматели заявили о 76,6 тысячи вакантных мест для соискателей, сообщили в Минтруда. Это примерно на 400 вакансий меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года свободных мест увеличилось больше чем на треть — на 35,4%.

Так, в общереспубликанском банке вакансий на 12 сентября было размещено почти 80 тысяч вакансий. Так, в Минске насчитывается почти 16,8 тысячи предложений от нанимателей, Брестской области — почти 14,9 тысячи, Витебской — почти 7,2 тысячи, Гомельской — почти 11 тысяч, Гродненской — 12,3 тысячи, Могилевской — 8,1 тысячи.

 
Теги: Минск
 
 
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