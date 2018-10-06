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Общереспубликанский банк вакансий временно недоступен. Где можно посмотреть предложения нанимателей
Сайт общереспубликанского банка вакансий, на котором
Напомним, ранее общереспубликанский банк вакансий находился на сайте Минутрада (vacancy.mintrud.by), но в 2016 году его
Портал государственной службы занятости среди прочего позволяет создавать пользователя «личный кабинет», получать сведения о наличии вакансий, как в целом по республике, так и по каждому региону либо населенному пункту в отдельности, осуществлять подписку на рассылку, как анкет-резюме, так и информации о вакансиях, а также получать уведомления на e-mail о появлении на портале подходящего варианта для трудоустройства.
В ситуации, когда недоступен сайт общереспубликанского банка вакансий, минчане могут узнать актуальную информацию о вакансиях
Напомним, в Минске на начало сентября
Жителям регионов в ситуациях, когда недоступен сайт общереспубликанского банка вакансий, можно попытаться найти информацию о предложениях нанимателей на сайтах городских и районных администраций. К примеру, на сайте Борисовского райисполкома
Напомним, на начало сентября наниматели
Так, в общереспубликанском банке вакансий на 12 сентября было размещено почти 80 тысяч вакансий. Так, в Минске насчитывается почти 16,8 тысячи предложений от нанимателей, Брестской области — почти 14,9 тысячи, Витебской — почти 7,2 тысячи, Гомельской — почти 11 тысяч, Гродненской — 12,3 тысячи, Могилевской — 8,1 тысячи.
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FINANCE.TUT.BY рассказывает, где еще белорусы могут посмотреть информацию о свободных рабочих местах.
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