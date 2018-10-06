В Германии белорусский дальнобойщик ранил ножом украинского коллегу

Несколько дальнобойщиков вместе выпивали на территории зоны заправки и отдыха Крайхгау-Зюд, когда между ними возникли разногласия, переросшие в конфликт.





Примерно в 15.20 он достиг такого накала, что водитель из Беларуси отправился к своей фуре, вооружился ножом, вернулся и нанес одному из противников – 35-летнему шоферу из Украины – колотые и резаные раны в области лица и шеи.





Нож он при этом держал зажатым в кулаке таким образом, что визави не мог его видеть.





Пострадавший доставлен в больницу города Манхайм, подозреваемый задержан. Расследование обстоятельств происшедшего ведут правоохранители города Хайдельберг.



