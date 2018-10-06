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В Германии белорусский дальнобойщик ранил ножом украинского коллегу
В немецком городе Зинсхайм произошла стычка между водителями грузовиков, в результате которой по подозрению в покушении на убийство задержан 32-летний белорус. Об этом сообщают местные прокуратура и полиция.
Несколько дальнобойщиков вместе выпивали на территории зоны заправки и отдыха Крайхгау-Зюд, когда между ними возникли разногласия, переросшие в конфликт.
Примерно в 15.20 он достиг такого накала, что водитель из Беларуси отправился к своей фуре, вооружился ножом, вернулся и нанес одному из противников – 35-летнему шоферу из Украины – колотые и резаные раны в области лица и шеи.
Нож он при этом держал зажатым в кулаке таким образом, что визави не мог его видеть.
Пострадавший доставлен в больницу города Манхайм, подозреваемый задержан. Расследование обстоятельств происшедшего ведут правоохранители города Хайдельберг.
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В немецком городе Зинсхайм произошла стычка между водителями грузовиков, в результате которой по подозрению в покушении на убийство задержан 32-летний белорус. Об...
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