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В Германии белорусский дальнобойщик ранил ножом украинского коллегу

07.10.2018 14:50 — Разное | Партизан  
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В немецком городе Зинсхайм произошла стычка между водителями грузовиков, в результате которой по подозрению в покушении на убийство задержан 32-летний белорус. Об этом сообщают местные прокуратура и полиция.

Несколько дальнобойщиков вместе выпивали на территории зоны заправки и отдыха Крайхгау-Зюд, когда между ними возникли разногласия, переросшие в конфликт.

Примерно в 15.20 он достиг такого накала, что водитель из Беларуси отправился к своей фуре, вооружился ножом, вернулся и нанес одному из противников – 35-летнему шоферу из Украины – колотые и резаные раны в области лица и шеи.

Нож он при этом держал зажатым в кулаке таким образом, что визави не мог его видеть.

Пострадавший доставлен в больницу города Манхайм, подозреваемый задержан. Расследование обстоятельств происшедшего ведут правоохранители города Хайдельберг.

 
 
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В немецком городе Зинсхайм произошла стычка между водителями грузовиков, в результате которой по подозрению в покушении на убийство задержан 32-летний белорус. Об...
 
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