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Президент UFC: "У Хабиба проблемы. Не могу гарантировать, что он сохранит свой пояс"

07.10.2018 14:20 — Разное | Партизан  
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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не может на 100% гарантировать, что победивший Конора Макгрегора Хабиб Нурмагомедов сохранит свой чемпионский пояс из-за потасовки, которую дагестанец со своей командой устроили после боя.

«Это не мне решать. Во всем будет разбираться атлетическая комиссия штата Невада. Поэтому я не могу дать вам гарантию. Он вполне может получить жесткое наказание. У Хабиба проблемы. Все произошедшее после боя — худший момент в моей карьере президента UFC. Нурмагомедов провел классный бой. Он мог достойно повести себя после его завершения и получить чемпионский пояс, но в целях безопасности нам пришлось вывести Хабиба из зала

Что я могу сказать о бойцах из команды Хабиба, напавших на Конора после боя? Это неприемлимо. Я не хочу видеть их в UFC. Но знаю, что Макгрегор решил не подавать на них в суд, поэтому их, вероятно, отпустят.

У Хабиба могут возникнуть проблемы с визой. Если он будет наказан на длительный срок, то он потеряет свой пояс», — сказал Дэйна Уайт на пресс-конференции после боя. Ее прямую трансляцию вел телеканал «Сила».

Он также отметил, что если Нурмагомедов не будет отстранен, то вполне вероятно проведет следующий бой с Тони Фергюсоном, который сегодня техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса.

Напомним, что после этого Хабиб перелез через сетку октагона и начал драться с командой ирландца. Массовая потасовка была остановлена службами безопасности.

Градус боя был высок еще задолго до его проведения. После обоюдных выпадок в СМИ и соцсетях Нурмагомедов со своей командой в 15 человек пришел разбираться к другу Макгрегора бойцу Артему Лобову, что вызвало гнев ирландца, напавшего 6 апреля на автобус, в котором ехал Хабиб. На пресс-конференциях бойцы посылали друг другу оскорбления, причем наиболее активным был темпераментный ирландцев.

 
 
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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не может на 100% гарантировать, что победивший Конора Макгрегора Хабиб Нурмагомедов сохранит свой чемпионский пояс из-за...
 
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