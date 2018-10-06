Эксперты спрогнозировали затопление Лондона

Oxu.Az , об этом сообщается в докладе организации «Христианская помощь». Как передает, об этом сообщается в докладе организации «Христианская помощь».





По данным экспертов, затопление также грозит американскому Хьюстону, таиландскому Бангкоку и китайскому Шанхаю.





Как отмечается, уровень моря может вырасти на 40 сантиметров из-за глобального потепления.





При этом специалисты добавили, что что властям Лондона все чаще приходится прибегать к основной защите от наводнений.



