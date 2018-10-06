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Эксперты спрогнозировали затопление Лондона

07.10.2018 14:03 — Разное | Партизан  
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Столице Великобритании грозит сильное затопление из-за глобального потепления.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в докладе организации «Христианская помощь».

По данным экспертов, затопление также грозит американскому Хьюстону, таиландскому Бангкоку и китайскому Шанхаю.

Как отмечается, уровень моря может вырасти на 40 сантиметров из-за глобального потепления.

При этом специалисты добавили, что что властям Лондона все чаще приходится прибегать к основной защите от наводнений.


 
 
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Столице Великобритании грозит сильное затопление из-за глобального потепления.
 
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