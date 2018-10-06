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Эксперты спрогнозировали затопление Лондона
Столице Великобритании грозит сильное затопление из-за глобального потепления.
Как передает
По данным экспертов, затопление также грозит американскому Хьюстону, таиландскому Бангкоку и китайскому Шанхаю.
Как отмечается, уровень моря может вырасти на 40 сантиметров из-за глобального потепления.
При этом специалисты добавили, что что властям Лондона все чаще приходится прибегать к основной защите от наводнений.
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Столице Великобритании грозит сильное затопление из-за глобального потепления.
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