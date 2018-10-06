"Тюбетейки" — это полная шляпа

Очередной форум индивидуальных предпринимателей по традиции прошел в Минске в довольно напряженной обстановке. Только на форуме «ипэшного» союза «Перспектива» можно увидеть, как женщина-предприниматель из региона рассказывает столичному сотруднику МАРТа о размерах поп клиенток. Только на этом форуме Романчук предлагает раздавать по тысяче долларов каждому ИП вне Минска . Только на этом форуме понимаешь, что все не так просто с нашей мелкорозничной торговлей.





Итак. Мелкая розница в регионах — это, как правило, ИП. С продуктовым сегментом все ясно. Останутся только продавцы чего-то оригинального, может быть, так называемых экопродуктов. Всем остальным наступит полный «евроопт». Ультиматум особо строптивым уже объявлен. Я когда-то прогнозировал, что то же самое будет и с мелкими продавцами легпрома. Но в жизни все было иначе.





Давайте вспомним, что огромная часть товара сейчас идет из России. Когда-то закупались на «черкизоне», сейчас другие точки. У нас же общее советское прошлое. Интеграция в рамках ЕАЭС, схожесть менталитета и все такое. Однако свою подлую роль сыграла слишком быстрая интеграция. В России ввели онлайн-чеки, но нашим ИП не всегда удается их получать при покупке мелких партий товара. Одна из причин проста: слишком большие издержки. Как сказала, а точнее, прокричала из зала одна из участниц форума: «Нам остается кукиш с маслом!»





Другая причина еще более прозаична и неприятна. Не везде в России такая кассовая дисциплина и контроль, как у нас. Хотя и у нас, конечно, всякое бывает. И серый товар кто-то ввозит намеренно. Ну тут действительно такая ситуация, что хочется людям работать на 100% честно, но не дают. И вот уже примерно три месяца везут ИП товар из России, рискуя попасть под штрафы и конфискацию. По идее, проблему надо решать на уровне межправительственного или межведомственного диалога России и Беларуси, а не бросать ипэшников на гвозди.





Пока расклад такой.





Налоговая говорит: Показывайте нам весь объем товара и платите по полной НДС.





ИП спрашивают: Так а чеки должны быть?





Налоговая: Не наша компетенция.





«Перспектива» разослала на этот счет запросы в различные ведомства, никто четкого ответа не дал. Предприниматели продолжают работать на свой страх и риск. Как выразился один из участников форума: «Висишь на нитке, а думаешь о прибытке».









Пока ситуация не то чтобы тупиковая, а нездоровая. Все на нервах. Все ждут какого-то решения. Глава «Перспективы» Анатолий Шумченко предлагает ввести мораторий и не требов чеков на приобретенную партию у ИП. Решение, конечно, временное, но оно позволит снять напряжение. На форуме далеко не всем ораторам от госструктур дали нормально выступить. Были не только выкрики из зала. Одна предпринимательница даже выскочила на сцену и довольно жестко поговорила с представителем МАРТа.





Но это уже было не о чеках, а о другой беде. Ее предсказывали некоторые ораторы, но, давайте честно признаемся: и большая часть бизнеса, и большая часть госструктур беду эту проспали. Буквально за год в регионах пооткрывались «тюбетейки» — магазины дешевой и далеко не всегда качественной одежды и обуви. Ее продают действительно по бросовым ценам. Таких точек, по данным МАРТа, сейчас примерно 160. Как правило, организуют их выходцы из Узбекистана. Порой бизнес записывается на подставных местных жителей, выручка занижается, половина товара нелегальная и т. д.





Наша государственная машина потихоньку начинает с этим бороться. Но уже нанесен катастрофический удар по отечественным ИП. Белорусским продавцам обидно, что азиаты сумели обвести всех вокруг пальца. И это на фоне очень пристального контроля за деятельностью наших отечественных ипэшников, которых наказывают за самое мелкое нарушение.





Та самая женщина, которая выскочила на сцену, очень эмоционально, с помощью жестов и не очень высоколитературного стиля речи начала рассказывать о мелочах, за которые цепляются к ИП. Неправильно указан размер одежды — нарушение.





А что мне делать, если приходит женщина. У нее в плечах — 48-й размер, а жопа, извините, — 58-й?!

Как бы смешно ни звучало, но это действительно проблема. Потребителю важно, чтобы ему подобрали нужную вещь. Не всегда и не все обращают внимание на эти самые размеры...





На форуме выступил и Ярослав Романчук. Он предложил свой рецепт. Во-первых, раздавать всем ИП по $1 тыс. ежегодно, если они трудятся не в Минске.





С одной стороны, конечно, предложение заманчивое. Но кто же согласится просто так отдать кусок бюджета? Вот пусть Романчук нам покажет смету, тогда и подумаем.





Далее. ИП с ежемесячным чистым доходом ниже $1 тыс. освободить от налогов. Так предлагает Романчук. Аргумент следующий: в Китае подобное сделали, и ничего. Стоит республика. Не шелохнется. Но ведь республика та — суть империя. Да какая! И потом. У нас пока еще есть пенсии, «детские» пособия и т. п. А в КНР все иначе. Массовая выплата пенсий по возрасту, к примеру, там появилась относительно недавно. И до сих пор ее получают далеко не все китайцы. Так что это предложение довольно спорное. Хотя сама по себе идея льготного налогообложения на ранней стадии развития мелкого бизнеса — хорошая вещь. Особенно она актуальная для наших регионов. Тут стоит поработать и предложить более «вкусные» условия, чем есть сейчас.





Следующий пункт. Мораторий на проверки всех ИП до 2022 года. Слишком радикально. ИП занимаются не только торговлей. Это во-первых. Во-вторых, если вообще никакого контроля не будет, то где гарантия, что наши тоже не откроют «тюбетейки» с дешевым товаром, непонятно где произведенным и откуда ввезенным. ИП — тоже люди. А люди бывают разные. Наверное, нам нужен не мораторий, а просто разумный контроль.





Другой пункт — отменить обязательную отчетность при среднемесячном обороте до $3 тыс. Наверное, что-то в этом есть. Пусть платят налоги и не торгуют «шлаком». Это же самое главное и для власти, и для рядового покупателя.





Вот еще. Всем ИП надо предоставить возможность открывать индивидуальные накопительные пенсионные счета. Освободить от уплаты взносов в ФСЗН. И к этому пункту я хотел бы придраться. Если кто-то считает, что ФСЗН неэффективно оперирует деньгами, это не значит, что все мы по отдельности сможем оперировать лучше. Все равно придем к тому, что доверим управление каким-то фондам. А фондами опять же управляют люди, и даже профессионалам свойственно ошибаться. Хотя, с другой стороны, может, и лучше будет, если появится рынок обязательного пенсионного страхования. Другое дело, что его надо грамотно организовать.





Романчук предлагает и такой ход. Передать в собственность ИП коммунальные (городские) рынки за 1 рубль. Акционерами должны стать те, кто является арендатором более 5 лет. Сейчас, может быть, это положительно скажется на региональной мелкой рознице. А потом? Не получится ли так, что кто-то скупит акции у этих миноритариев, а потом благополучно «скушает» всех ИП? Тут бы какой-то механизм защиты придумать.





И наконец, вот что еще предложил Романчук. Привлечение ИП к предоставлению образовательных услуг для школьников старших классов в сфере предпринимательства (за счет бюджета). Опять же. Уметь продавать или производить нечто, или правильно оказывать услугу — это одно. Учить этому — совсем другое. Надо не предпринимателей в школу тащить, а менять саму школу. Мы слишком увлеклись превращением школ в некий консервирующий прибор нашего общества. Что-то надо сохранять, но что-то и менять. А то нас съедят с потрохами если не «тюбетейки», так ТНК от ретейла. И даже не подавятся.