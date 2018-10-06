Лукашенко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором МакГрегором

Александр Лукашенко поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Reuters

— С блестящей победой Хабиба Нурмагомедова после боя на турнире абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 поздравил президент Беларуси, отметив, что в нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху.

Александр Лукашенко направил поздравления и Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова, особо подчеркнув, что таким сыном и воспитанником может по праву гордиться отец и вся Россия, — говорится в сообщении президента Беларуси.