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Лукашенко поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором МакГрегором
Александр Лукашенко поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с
— С блестящей победой Хабиба Нурмагомедова после боя на турнире абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 поздравил президент Беларуси, отметив, что в нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху.
Александр Лукашенко направил поздравления и Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова, особо подчеркнув, что таким сыном и воспитанником может по праву гордиться отец и вся Россия, — говорится в сообщении президента Беларуси.
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Александр Лукашенко поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC в Лас-Вегасе.
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