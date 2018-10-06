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В Минске байкер врезался в автомобиль и перелетел через капот
07.10.2018 15:36 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло днем 6 октября.
Девушка на БМВ выезжала с дворовой территории одного из домов по улице Панченко во вторую полосу. В этот момент здесь ехали два мотоциклиста. Один из них успел затормозить, но другой врезался в капот и перелетел через автомобиль. Парню повезло, у него травма голеностопного сустава, но он остался жив, пишет
По факту аварии проводится проверка.
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По факту аварии проводится проверка.
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