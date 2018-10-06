Под Солигорском рыбак погиб от поражения током

Работники Слуцких электрических сетей при обходе линии 110 кВ после ее отключения обнаружили обгоревшую удочку.

Как рассказали очевидцы, несмотря на то, что было предупреждение, рыбак ловил рыбу под линией электропередачи и попал под действие высокого напряжения. Мужчину 1976 года рождения в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение городской больницы. Врачи предприняли попытку спасти мужчину, но он умер от полученных травм, пишет БЕЛТА .

Кстати, как проинформировали в "Белэнерго", расстояние от провода до земли в месте несчастного случая соответствует норме. В «Белэнерго» также уточнили, что рыбаки часто используют углепластиковые телескопические удочки, а они являются хорошими проводниками электрического тока.

По факту произошедшего начато расследование.