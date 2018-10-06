ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Солигорском рыбак погиб от поражения током

07.10.2018 15:59 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Под Солигорском рыбак погиб от поражения током
Фото из открытых источников

Работники Слуцких электрических сетей при обходе линии 110 кВ после ее отключения обнаружили обгоревшую удочку.

Как рассказали очевидцы, несмотря на то, что было предупреждение, рыбак ловил рыбу под линией электропередачи и попал под действие высокого напряжения. Мужчину 1976 года рождения в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение городской больницы. Врачи предприняли попытку спасти мужчину, но он умер от полученных травм, пишет БЕЛТА.

Кстати, как проинформировали в "Белэнерго", расстояние от провода до земли в месте несчастного случая соответствует норме.  В «Белэнерго» также уточнили, что рыбаки часто используют углепластиковые телескопические удочки, а они являются хорошими проводниками электрического тока.

По факту произошедшего начато расследование.

 

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту произошедшего начато расследование.
 
Новости дня
Новости разные
 
День учителя (инфографика)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика