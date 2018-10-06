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Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой мира в сентябре

07.10.2018 15:55 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко названа лучшей теннисисткой мира в сентябре по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).


Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

В первый месяц осени Арина Соболенко выиграла турнир категории «Премьер 5» в китайском Ухане и поднялась в рейтинге WTA на 16-ю позицию и до вылета в четвертьфинале открытого чемпионата Китая претендовала на попадание в итоговый турнир года WTA в Сингапур, куда выходит восьмерка лучших теннисисток по итогам сезона.

Соперницами Арины на звание лучшей теннисистки сентября были победительница турнира в Токио чешка Каролина Плишкова (№ 7 WTA), а также победительница US Open-2018 и финалистка турнира в Токио японка Наоми Осака (№ 6 WTA).

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко названа лучшей теннисисткой мира в сентябре по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
 
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