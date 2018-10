Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой мира в сентябре

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко названа лучшей теннисисткой мира в сентябре по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В первый месяц осени Арина Соболенко выиграла турнир категории «Премьер 5» в китайском Ухане и поднялась в рейтинге WTA на 16-ю позицию и до вылета в четвертьфинале открытого чемпионата Китая претендовала на попадание в итоговый турнир года WTA в Сингапур, куда выходит восьмерка лучших теннисисток по итогам сезона.

Winning at life? Kind of @SabalenkaA 's motto at the moment.