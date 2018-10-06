|
Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой мира в сентябре
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко названа лучшей теннисисткой мира в сентябре по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
В первый месяц осени Арина Соболенко
Соперницами Арины на звание лучшей теннисистки сентября были победительница турнира в Токио чешка Каролина Плишкова (№ 7 WTA), а также победительница US Open-2018 и финалистка турнира в Токио японка Наоми Осака (№ 6 WTA).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко названа лучшей теннисисткой мира в сентябре по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)