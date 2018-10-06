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Нурмагомедов объяснился за спровоцированную после боя с Макгрегором драку

07.10.2018 15:09 — Разное | UDF  
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Хабиб Нурмагомедов. Фото: John Locher/ AP Photo
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов объяснил, что стало причиной драки после его победы над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою вечера на турнире UFC 229. Пресс-конференцию спортсмена транслировал YouTube-канал Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Хотел бы извиниться перед атлетической комиссией штата Невада. Извиниться перед Лас-Вегасом. Знаю, показал себя не с лучшей стороны. Но я тоже человек и не понимаю, почему сейчас столько разговоров о том, что я выпрыгнул из октагона. А что насчет слов, сказанных о моей религии, стране, отце? Он напал на автобус в Бруклине. Он чуть пару людей там не убил. Почему сейчас все говорят о том, как я перепрыгнул через клетку? Я не понимаю», — сказал Нурмагомедов.

Ранее 7 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в главном бою турнира UFC 229, после чего перепрыгнул через ограждение октагона и напал на тренера ирландского бойца Диллона Дэниса. В это время секунданты россиянина атаковали находившегося в клетке Макгрегора. Конфликт удалось погасить только с помощью полицейских.

Нурмагомедов остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Глава промоушена Дэйна Уайт не исключил, что российский боец может лишиться пояса из-за случившегося.

 
 
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Российский боец объяснил, что стало причиной драки после его победы над ирландцем Конором Макгрегором.
 
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