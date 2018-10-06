Нурмагомедов объяснился за спровоцированную после боя с Макгрегором драку



Хабиб Нурмагомедов. Фото: John Locher/ AP Photo

— сказал Нурмагомедов.Ранее 7 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в главном бою турнира UFC 229, после чего перепрыгнул через ограждение октагона и напал на тренера ирландского бойца Диллона Дэниса. В это время секунданты россиянина атаковали находившегося в клетке Макгрегора. Конфликт удалось погасить только с помощью полицейских.Нурмагомедов остался непобежденным, одержав победу в 27-м бою в профессиональной карьере. Он впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Глава промоушена Дэйна Уайт не исключил, что российский боец может лишиться пояса из-за случившегося.