Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,7 тыс. человек

Число погибших при землетрясении и последовавшем за ним цунами в Индонезии достигло 1763 человек, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Кроме того, порядка 5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

В конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1, за землетрясением последовало цунами.