Мужчина после пьяной ссоры застрелил односельчанина и ранил подростка

Трагедия произошла вечером 6 октября в деревне Застенки Дубровенского района.

После распития алкоголя 34-летний местный житель ранил из ружья 41-летнего мужчину и его 16-летнего пасынка, после чего скрылся на машине. О случившемся в милицию сообщили очевидцы события, пишет БЕЛТА .

Старший мужчина скончался в машине скорой помощи. Подросток сейчас находится в больнице.

В Дубровенском и соседних районах области, а также прилегающем районе Российской Федерации введён специальный план по задержанию вооружённого преступника. По тревоге для розыска и задержания нападавшего был поднят личный состав Дубровенского РОВД, ОМОН УВД.

Преступника задержали около 2-х часов ночи.