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Мужчина после пьяной ссоры застрелил односельчанина и ранил подростка
07.10.2018 16:12 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла вечером 6 октября в деревне Застенки Дубровенского района.
После распития алкоголя 34-летний местный житель ранил из ружья 41-летнего мужчину и его 16-летнего пасынка, после чего скрылся на машине. О случившемся в милицию сообщили очевидцы события, пишет
Старший мужчина скончался в машине скорой помощи. Подросток сейчас находится в больнице.
Преступника задержали около 2-х часов ночи.
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Преступника задержали около 2-х часов ночи.
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