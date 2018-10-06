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Мужчина после пьяной ссоры застрелил односельчанина и ранил подростка

07.10.2018 16:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Мужчина после пьяной ссоры застрелил односельчанина и ранил подростка
Фото из открытых источников

Трагедия произошла вечером 6 октября в деревне Застенки Дубровенского района.

После распития алкоголя 34-летний местный житель ранил из ружья 41-летнего мужчину и его 16-летнего пасынка, после чего скрылся на машине. О случившемся в милицию сообщили очевидцы события, пишет БЕЛТА.

Мужчина после пьяной ссоры застрелил односельчанина и ранил подростка Как провезти оружие через границу?

Старший мужчина скончался в машине скорой помощи. Подросток сейчас находится в больнице.
В Дубровенском и соседних районах области, а также прилегающем районе Российской Федерации введён специальный план по задержанию вооружённого преступника. По тревоге для розыска и задержания нападавшего был поднят личный состав Дубровенского РОВД, ОМОН УВД. 

Преступника задержали около 2-х часов ночи.

 

 
 
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