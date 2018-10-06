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Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

07.10.2018 16:20 — Разное | СТВ  
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Новости Бразилии. Как проехать 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде? Двое петербуржцев отправились в кругосветное путешествие на необычных двухколесных байках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр и Константин планируют прокатиться по шести континентам и увидеть 100 стран. Их маршрут проходит и через белорусскую землю.

Почувствовать себя человеком мира. Мир, воспринимая взором не сложным, а до боли простым. Так решили два друга – Константин Колотов и Александр Смагин. Отправились покорять на велосипедах из бамбука 100-тысяч километров и шесть континентов. Бок обок по всей планете колесить – может быть, и суть самого главного подвига в жизни.

Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

Максим Слиж, СТВ:
Велосипед из бамбука.

Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

Константин Колотов, путешественник (Россия):
Из бамбука состоит рама, составные части из бамбука. Спаен он кевларом – материалом, из которого делают бронежилеты. Если 30 слоев кевлара наложить друг на друга, то пуля не прострелит. Здесь порядка 100 слоев. Если ядерный взрыв где-то рядом прогремит, то ничего не останется, кроме моего бамбука.

Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

Максим Слиж:
100 тысяч километров, 100 стран, восхождение на горы. Это энтузиазм внутренний или есть мотивация другая?

Константин Колотов:
Это энтузиазм внутренний, это образ жизни, стиль, желание посмотреть мир самому и показать этот мир другим людям. Мы ведем свои социальные сети, блоги, об этом рассказываем. Это тоже вдохновляет. Назовем это маленьким подвигом. Наше путешествие продлится примерно пять лет.

Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

Максим Слиж:
Беларусь – какая страна по восприятию?

Константин Колотов:
Гостеприимная. Я родился в России, наши народы вижу как братские и никакого различия глобального не делаю. Мы переехали границу России и Беларуси. Нас встретили таможенники, порадовались за нас.

Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

Максим Слиж:
Минск стал другим. У нас появились комфортабельные места отдыха. Каким он открывается человеку, который его видит сейчас?

Константин Колотов:
Скажу с точки зрения велосипедиста, коль я приехал на велосипеде. Минск оказался потрясающим городом для велосипедистов. Здесь самые большие велодорожки в Европе, насколько мне известно. Проехали по ним больше 100 километров. Весь город дорожками проложен. Очень удобно, комфортно, красиво. Даже в этом показателе страна шагнула вперед всей Европы.

Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

Максим Слиж:
Говоря о книге рекордов Гиннесса – туда хочется?

Константин Колотов:
В меру. Будет приятно, если туда попадем.

Культура, характер и традиции по всему миру. Их в одну копилку не собрать. Хотя, может, и бывает иначе. Главное, что у этих людей есть иной – и не сакральный – смысл жизнь. Любить воздух, небо и землю. Что может стать важнее, нежели самобытность. Крутить те педали, которые мир помогут обогнуть. А как здесь может быть по-другому?

Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Бразилии. Как проехать 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде? Двое петербуржцев отправились в кругосветное путешествие на необычных двухколесных...
 
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