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Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде
Новости Бразилии. Как проехать 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде? Двое петербуржцев отправились в кругосветное путешествие на необычных двухколесных байках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр и Константин планируют прокатиться по шести континентам и увидеть 100 стран. Их маршрут проходит и через белорусскую землю.
Почувствовать себя человеком мира. Мир, воспринимая взором не сложным, а до боли простым. Так решили два друга – Константин Колотов и Александр Смагин. Отправились покорять на велосипедах из бамбука 100-тысяч километров и шесть континентов. Бок обок по всей планете колесить – может быть, и суть самого главного подвига в жизни.
Максим Слиж, СТВ:
Константин Колотов, путешественник (Россия):
Максим Слиж:
Константин Колотов:
Максим Слиж:
Константин Колотов:
Максим Слиж:
Константин Колотов:
Максим Слиж:
Константин Колотов:
Культура, характер и традиции по всему миру. Их в одну копилку не собрать. Хотя, может, и бывает иначе. Главное, что у этих людей есть иной – и не сакральный – смысл жизнь. Любить воздух, небо и землю. Что может стать важнее, нежели самобытность. Крутить те педали, которые мир помогут обогнуть. А как здесь может быть по-другому?
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Путешествие продлится 5 лет. Петербуржец о том, как решил преодолеть 6 континентов и 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде
Новости Бразилии. Как проехать 100 тысяч километров на бамбуковом велосипеде? Двое петербуржцев отправились в кругосветное путешествие на необычных двухколесных...
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