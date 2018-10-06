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«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске
Ольга Бузова поделилась впечатлениями от концерта в Минске.
После выступления телеведущая написала несколько откровенных постов на своей странице в Instagram.
Ольга Бузова:
Певица отметила, что прошедший в Минске концерт был особенным и одним из лучших за последнее время.
Ольга Бузова:
Предыдущий раз с концертом в Минске Ольга Бузова
На неделе с гастролями в Минске была актриса Настасья Самбурская.
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«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске
Ольга Бузова поделилась впечатлениями от концерта в Минске. После выступления телеведущая написала несколько откровенных постов на своей странице в Instagram. Ольга...
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