ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске

07.10.2018 16:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Ольга Бузова поделилась впечатлениями от концерта в Минске.

После выступления телеведущая написала несколько откровенных постов на своей странице в Instagram.

Ольга Бузова:
Минск. И мои люди. Сцена – место, где я забываю обо всех проблемах... Место, где есть только я, вы... и моя музыка, благодаря которой я живу.

«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске
Скриншот из видео со страницы instagram.com/buzova86

Певица отметила, что прошедший в Минске концерт был особенным и одним из лучших за последнее время.

Ольга Бузова:
Минск. Я вас люблю! Спасибо, что принимаете меня. Спасибо, что для вас Бузова «тоже музыка». Один из лучших концертов за последнее время. На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни, благодаря вам и вашей любви. Вы придаёте мне сил. Вы напомнили мне кто я, и кого, и чего я достойна.

В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна

Предыдущий раз с концертом в Минске Ольга Бузова была в ноябре 2017 года.

«На 2 часа забыла о том кошмаре, который происходит у меня в жизни». Ольга Бузова рассказала о концерте в Минске
Скриншот из видео со страницы instagram.com/buzova86

На неделе с гастролями в Минске была актриса Настасья Самбурская.

«Абсолютное хамство». Что возмутило актрису на гастролях в Минске (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга Бузова поделилась впечатлениями от концерта в Минске. После выступления телеведущая написала несколько откровенных постов на своей странице в Instagram. Ольга...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не хочешь бить ребёнка – не бей. Что думают беларусы об отмене закона о домашнем насилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика