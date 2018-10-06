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В Минске мотоциклист врезался в BMW и перелетел через капот

07.10.2018 16:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 6 октября в Минске мотоциклист врезался в автомобиль и перелетел через капот.  

Как сообщает БЕЛТА, BMW выезжал со двора одного из домов по улице Панченко. В то же время по дороге ехали два мотоцикла. Водитель одного из них заметил иномарку и начал тормозить, но остановиться не успел.  

В результате столкновения мотоциклист перелетел через капот и получил ушиб левого голеностопного сустава. После осмотра врачами пострадавший был отпущен домой.  

Проводится проверка.  

Летом 2018 года в Браславском районе мотоциклист врезался в резко остановившуюся машину и сломал руку. 

Перед автомобилем на дорогу выбежали куры – подробности здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 6 октября в Минске мотоциклист врезался в автомобиль и перелетел через капот.   Как сообщает БЕЛТА, BMW выезжал со двора одного из домов по...
 
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