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В Минске мотоциклист врезался в BMW и перелетел через капот
Новости Беларуси. Днём 6 октября в Минске мотоциклист врезался в автомобиль и перелетел через капот.
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В результате столкновения мотоциклист перелетел через капот и получил ушиб левого голеностопного сустава. После осмотра врачами пострадавший был отпущен домой.
Проводится проверка.
Летом 2018 года в Браславском районе мотоциклист врезался в резко остановившуюся машину и сломал руку.
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Новости Беларуси. Днём 6 октября в Минске мотоциклист врезался в автомобиль и перелетел через капот. Как сообщает БЕЛТА, BMW выезжал со двора одного из домов по...
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