«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото

Новости России. Актриса Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото.

Снимок был опубликован на странице в Instagram.

На фото счастливая мама находится в окружении четырех детей – 16-летней Елизаветы, 12-летнего Матвея, 10-летнего Корнея и 3-летней Беллы.



Фото: instagram.com/klimovagram

Семья сидит на диване и смотрит телевизор.

Екатерина Климова:

Смотрим «Московская борзая 2».

В этом сериале 40-летняя Климова сыграла главную роль.



Фото: instagram.com/klimovagram

Подписчики отметили то, насколько Екатерина счастливая мама.

«Восхищаюсь, ведь дети – это богатство»,

«В четыре раза больше счастья»,

«Как здорово, что столько родных, любимых, дорогих и рядом».

Актриса регулярно делится снимками с детьми у себя на странице.



Фото: instagram.com/klimovagram



Фото: instagram.com/klimovagram



Фото: instagram.com/klimovagram

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