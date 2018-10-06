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«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото
Новости России. Актриса Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото.
Снимок был опубликован на странице в Instagram.
На фото счастливая мама находится в окружении четырех детей – 16-летней Елизаветы, 12-летнего Матвея, 10-летнего Корнея и 3-летней Беллы.
Семья сидит на диване и смотрит телевизор.
Екатерина Климова:
В этом сериале 40-летняя Климова сыграла главную роль.
Подписчики отметили то, насколько Екатерина счастливая мама.
«Восхищаюсь, ведь дети – это богатство»,
«В четыре раза больше счастья»,
«Как здорово, что столько родных, любимых, дорогих и рядом».
Актриса регулярно делится снимками с детьми у себя на странице.
За обновлениями актрисы в соцсетях следят более 800 тысяч человек.
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Новости России. Актриса Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото. Снимок был опубликован на странице в Instagram. На фото счастливая мама находится в...
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