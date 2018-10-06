На Гаити землетрясение магнитудой 5.9: от стихии погибли не менее 11 человек

Новости Гаити. На Гаити произошло землетрясение магнитудой 5.9, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли не менее 11 человек, много раненых.

В результате стихии разрушены и повреждены десятки домов. Есть перебои с электричеством. На месте работает группа по ликвидации последствий бедствий.