День учителя (инфографика)

В Беларуси День учителя традиционно отмечается в первое воскресенье октября.





Статистический портрет белорусского учителя:

86% учителей и руководителей школ — женщины;

99,8% учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования;

94% учителей и руководителей школ имеют высшее образование;

76% учителей и руководителей школ имеют высшую и первую квалификационную категорию;

67% учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет;

71% учителей — это учителя-предметники;

На начало 2017/2018 учебного года в республике функционировало 3067 учреждений общего среднего образования, где работало свыше 115 тыс. учителей:

в городской местности — 1426 учреждений, 80 тыс. учителей;

в сельской местности — 1641 учреждений, 35 тыс. учителей.

На одного учителя на начало учебного года в среднем приходилось учеников:

2010/2011 — 7;

2016/2017 — 8;

2017/2018 — 9.

Учреждениями образования республики в 2017/2018 учебном году выпущено около 11 тыс. педагогических работников, среди них 85% получили высшее образование.

Источник: Национальный статистический комитет Беларуси.

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