День учителя (инфографика)

В Беларуси День учителя традиционно отмечается в первое воскресенье октября.
Статистический портрет белорусского учителя:
86% учителей и руководителей школ — женщины;
99,8% учителей работают в государственных учреждениях общего среднего образования;
94% учителей и руководителей школ имеют высшее образование;
76% учителей и руководителей школ имеют высшую и первую квалификационную категорию;
67% учителей и руководителей школ имеют стаж работы по специальности более 15 лет;
71% учителей — это учителя-предметники;
На начало 2017/2018 учебного года в республике функционировало 3067 учреждений общего среднего образования, где работало свыше 115 тыс. учителей:
в городской местности — 1426 учреждений, 80 тыс. учителей;
в сельской местности — 1641 учреждений, 35 тыс. учителей.
На одного учителя на начало учебного года в среднем приходилось учеников:
2010/2011 — 7;
2016/2017 — 8;
2017/2018 — 9.
Учреждениями образования республики в 2017/2018 учебном году выпущено около 11 тыс. педагогических работников, среди них 85% получили высшее образование.
Источник: Национальный статистический комитет Беларуси.