Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе









После был зажжен олимпийский огонь и состоялось шествие атлетов с флагами своих стран. Знаменосцем белорусской команды выступил Иван Брынза (гребля академическая).





III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года пройдут в Буэнос-Айресе 6 — 18 октября. 3998 спортсменов из 206 стран будут соревноваться в 32 видах спорта. В течение 12 соревновательных дней участники разыграют 241 комплект медалей.

В 2014 году на II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды четыре года назад, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете белорусская сборная заняла в Китае 15-е место.







