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Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе

07.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Организаторы приняли решение отойти от традиционного мероприятия на главном стадионе и провели шоу на центральной улице города у монумента Обелиск. С приветственной речью к участникам обратился президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

 
Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе
Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе
Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе

Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе
Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе
Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе
 
После был зажжен олимпийский огонь и состоялось шествие атлетов с флагами своих стран. Знаменосцем белорусской команды выступил Иван Брынза (гребля академическая).
 
Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе
 
III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года пройдут в Буэнос-Айресе 6 — 18 октября. 3998 спортсменов из 206 стран будут соревноваться в 32 видах спорта. В течение 12 соревновательных дней участники разыграют 241 комплект медалей.
 
В 2014 году на II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды четыре года назад, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете белорусская сборная заняла в Китае 15-е место.
 
Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе
Юношеские Олимпийские игры торжественно открылись в Буэнос-Айресе
 
 
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Организаторы приняли решение отойти от традиционного мероприятия на главном стадионе и провели шоу на центральной улице города у монумента Обелиск. С...
 
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