Белорус Кирилл Релих защитил титул чемпиона WBA в бою против российского боксера

Белорусский боксер Кирилл Релих, который в марте выиграл чемпионский пояс WBA в весовой категории до 63,5 кг, защитил титул в поединке против обязательного претендента россиянина Эдуарда Трояновского.



Кирилл Релих. Фото: vk.com/k.relikh

Бой проходил в Японии в программе четвертьфинальной стадии Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Кирилл Релих победил Эдуарда Трояновского по очкам, все судьи отдали преимущество белорусу — 115:113, 115:113, 115:113.

28-летний Кирилл Релих провел на профессиональном ринге 25 боев и одержал 23 победы (19 из них досрочные).

«Учительница говорила, что буду бандитом». Белорус впервые за 12 лет стал чемпионом мира по боксу

Уроженцу Омска Эдуарду Трояновскому 38 лет. Чемпион мира по версиям IBF (2015−2016) и IBO (2015−2016). Чемпион Азии по версии PABA (2012−2013). Чемпион Европы по версии WBO (2010). Трояновский известен также как кикбоксер, становился чемпионом России по кикбоксингу, чемпионом Европы, призером мировых первенств. В обеих дисциплинах имеет звание мастера спорта. На профессиональном боксерском ринге у Эдуарда Трояновского 27 побед в 29 боях (24 победы досрочные).

Релих впервые защитил пояс WBA, завоеванный в марте в бою с кубинцем Рансесом Бартелеми.

В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Кирилл Релих сразится с победителем четвертьфинального поединка между американцем Реджисом Прогрейсом и британцем Терри Флэнаганом, который состоится 27 октября в Нью-Орлеане.