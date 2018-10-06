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Белорус Кирилл Релих защитил титул чемпиона WBA в бою против российского боксера
Белорусский боксер Кирилл Релих, который
Бой проходил в Японии в программе четвертьфинальной стадии Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Кирилл Релих победил Эдуарда Трояновского по очкам, все судьи отдали преимущество белорусу — 115:113, 115:113, 115:113.
28-летний Кирилл Релих провел на профессиональном ринге 25 боев и одержал 23 победы (19 из них досрочные).
Уроженцу Омска Эдуарду Трояновскому 38 лет. Чемпион мира по версиям IBF (2015−2016) и IBO (2015−2016). Чемпион Азии по версии PABA (2012−2013). Чемпион Европы по версии WBO (2010). Трояновский известен также как кикбоксер, становился чемпионом России по кикбоксингу, чемпионом Европы, призером мировых первенств. В обеих дисциплинах имеет звание мастера спорта. На профессиональном боксерском ринге у Эдуарда Трояновского 27 побед в 29 боях (24 победы досрочные).
Релих впервые защитил пояс WBA, завоеванный в марте в бою с кубинцем Рансесом Бартелеми.
В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии Кирилл Релих сразится с победителем четвертьфинального поединка между американцем Реджисом Прогрейсом и британцем Терри Флэнаганом, который состоится 27 октября в Нью-Орлеане.
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