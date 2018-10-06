|
Голубика на Комаровском рынке подорожала до 75 рублей за килограмм
Голубика на Комаровском рынке подорожала до 65−75 рублей за килограмм. За такую цену предлагают ягоду из Сербии.
Напомним, еще пару недель назад на Комаровке продавали белорусскую голубику. Стоила она 20−25 рублей за килограмм.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голубика на Комаровском рынке подорожала до 65−75 рублей за килограмм. За такую цену предлагают ягоду из Сербии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)