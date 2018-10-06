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Голубика на Комаровском рынке подорожала до 75 рублей за килограмм

07.10.2018 16:41 — Разное | Tut.by  
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Голубика на Комаровском рынке подорожала до 65−75 рублей за килограмм. За такую цену предлагают ягоду из Сербии.


Напомним, еще пару недель назад на Комаровке продавали белорусскую голубику. Стоила она 20−25 рублей за килограмм.

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Голубика на Комаровском рынке подорожала до 65−75 рублей за килограмм. За такую цену предлагают ягоду из Сербии.
 
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