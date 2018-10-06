Мать осужденного по 328 статье объявила голодовку и уже сутки не уходит от дверей Володарки

Вчера вечером мать осужденного по «наркотической» 328 статье Марина Мацулевич, видимо, отчаялась, пришла под двери СИЗО №1 на Володарского и в прямом эфире в соцсетях заявила: «Я сижу на Володарке и объявляю голодовку. Пока не придёт прокурор и не отменит незаконное содержание под стражей моего сына».



Женщина находится на «Володарке» практически на протяжении суток. Ночью она писала в Faceboоk посты о том, что на улице холодно, бармены приносили женщине кипяток.



Марина писала и о том, что ее не пускают в туалет в СИЗО.



Сегодня днем Марину пришли поддержать ее друзья и знакомые.



Когда Марина завершит пикет – неизвестно.



За что осудили сына Марии Мацулевич:



30-летнего сына Марины Романа задержали больше года назад за то, что он попробовал наркотики и со знакомым осуществил их доставку. Несмотря на сотрудничество со следствием Романа осудили на 14 лет по 328 статье. Марина уверена, что это произошло незаконно – подробнее о деле сына она уже рассказала в интервью для KYKY .