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Мать осужденного по 328 статье объявила голодовку и уже сутки не уходит от дверей Володарки

07.10.2018 16:38 — Разное | KYKY  
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Вчера вечером мать осужденного по «наркотической» 328 статье Марина Мацулевич, видимо, отчаялась, пришла под двери СИЗО №1 на Володарского и в прямом эфире в соцсетях заявила:  «Я сижу на Володарке и объявляю голодовку. Пока не придёт прокурор и не отменит незаконное содержание под стражей моего сына». 


Женщина находится на «Володарке» практически на протяжении суток. Ночью она писала в Faceboоk посты о том, что на улице холодно, бармены приносили женщине кипяток. 


Марина писала и о том, что ее не пускают в туалет в СИЗО. 


Сегодня днем Марину пришли поддержать ее друзья и знакомые. 


Когда Марина завершит пикет – неизвестно. 


За что осудили сына Марии Мацулевич:


30-летнего сына Марины Романа задержали больше года назад за то, что он попробовал наркотики и со знакомым осуществил их доставку. Несмотря на сотрудничество со следствием Романа осудили на 14 лет по 328 статье. Марина уверена, что это произошло незаконно – подробнее о деле сына она уже рассказала в интервью для KYKY.

 
 
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Вчера вечером мать осужденного по «наркотической» 328 статье Марина Мацулевич, видимо, отчаялась, пришла под двери СИЗО №1 на Володарского и в прямом эфире в...
 
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