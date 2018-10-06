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Минобразования объяснило, как теперь будут подсчитывать баллы ЦТ

07.10.2018 16:55 — Разное | Партизан  
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В Минобразования объяснили, как теперь будут подсчитывать результаты Централизованного тестирования. Как сообщила БЕЛТА первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, новая методика подсчета баллов ЦТ будет отражать реальные знания абитуриентов. Ее вводят с 2019 года.

Специалист пояснила, что при нынешней системе результат зависит от того, как выполнили то или иное задание остальные абитуриенты, так это система ранжирования. Новый подход предполагает, что результат уже не будет зависеть от теста: для каждого задания определять первичные баллы, о которых абитуриент будет знать заранее. Так будет обеспечена полная открытость и возможность спрогнозировать свои результаты.

При этом сохранится 100-балльная система, а сложность заданий останется прежней. Изменится только способ обработки тестов.

 
 
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В Минобразования объяснили, как теперь будут подсчитывать результаты Централизованного тестирования. Как сообщила БЕЛТА первый заместитель министра...
 
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