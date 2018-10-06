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В Бресте задержание противников завода АКБ обернулось потасовкой с милицией
Люди пытались узнать, за что женщин везут в отделение. Милиция вызвала на подмогу ОМОН.
Пять противников строительства под Брестом аккумуляторного завода были задержаны днем 7 октября. Двое из них, Дмитрий Андросюк и Андрей Остапчук были задержаны на площади Ленина до начала традиционного воскресного кормления голубей. К ним подошли сотрудники милиции и пригласили проехать в Ленинский РОВД для опроса.
Около 12.50 были задержаны Татьяна Фесикова и Юлия Зубик, которые сидели на лавочке.
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Люди пытались узнать, за что женщин везут в отделение. Милиция вызвала на подмогу ОМОН.
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