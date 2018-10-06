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В Шотландии провели акцию за независимость от Великобритании

07.10.2018 15:34 — Разное | Партизан  
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В столице Шотландии Эдинбурге Шотландская национальная партия провела демонстрацию за независимость от Соединенного Королевства. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что в акции приняли участие около 20 тысяч человек.

Лидер партии, первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила о планах провести референдум о независимости региона, когда условия Brexit станут более понятными.

В 2014 году в Шотландии проходил первый референдум о независимости, на котором 55% шотландцев проголосовали против отделения от Великобритании.

Однако в 2016 году в ходе референдума о Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС, после чего Стерджен снова заговорила о возможном выходе из состава Великобритании.

 
 
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В столице Шотландии Эдинбурге Шотландская национальная партия провела демонстрацию за независимость от Соединенного Королевства. Об этом сообщает DW.
 
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