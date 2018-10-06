На уровне! Юные березовские тяжелоатлеты привезли 16 медалей с областной спартакиады

Областная спартакиада среди юношей и девушек 2004–2005 г. р. и моложе проходила 27–29 сентября в г. Пинске.

Учащиеся отделения тяжелой атлетики ДЮСШ г. Березы за три дня собрали солидную копилку медалей: 6 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых.

Лучшими в своих весовых категориях стали Захар Сырисько (в. к. до 38 кг), Михаил Шакалида (в. к. до 42 кг), Егор Гринько (в. к. до 61 кг), Инна Маматюк (в. к. до 36 кг), Алек-сандра Сенюк (в. к. до 55 кг), Влада Вырышева (в. к. свыше 74 кг).

Вторые места заняли Влад Лысевич (в. к. до 38 кг), Кирилл Олехник (в. к. до 55 кг), Андрей Макаревич (в. к. до 73 кг), Дарья Трофимчук (в. к. до 45 кг), Полина Смородинова (в. к. до 49 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Арсений Гриб (в. к. до 34 кг), Илья Ополько (в. к. до 38 кг), Влад Данилкович (в. к. до 42 кг), Стас Позняк (в. к. до 55 кг), Денис Ворожбицкий (в. к. свыше 73 кг).

Поздравляем наших юношей и девушек с очередным успехом, а также их тренеров Максима Бирюка (на фото сидит крайний слева) и Андрея Приходько (сидит второй справа).