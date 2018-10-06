Прошедшая неделя в событиях

Виктор МАКОВЧИК, главный специалист Березовского райисполкома

Положительные:

1. Первая рабочая неделя в должности государственного служащего уже в прошлом. Новые эмоции, новые взгляды, как-то очень переживал поначалу, хотя в сфере, связанной со спортом, уже 10 лет.

2. Красавица наша Арина Соболенко: и как девушка, и как теннисистка! Очередная ее топ-победа на соревнованиях WTA категории «Премьер» заставила радоваться не только меня.

3. Когда Стас Драгун забил гол минским динамовцам, сразу подумалось: ведь все-таки есть бог на свете. Мистика, фантастика… Нет, реальность, которую видели все: аплодисменты на 53-й минуте встречи в память об Анатолии Капском, умершим на 53-м году жизни, и чудо-гол… на 53-й минуте поединка.

Отрицательные:

1. Землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси. Каждый день число жертв увеличивается. Страшная катастрофа! Уже более 1200 человек погибших. И будет, к сожалению, еще больше.

2. В силу обстоятельств не смог побывать на замечательном 60-летнем юбилее Белоозерска. Жаль. По словам очевидцев, праздник получился шикарным.

3. Расстроила пожизненная дисквалификация нашего футболиста Сергея Гриневича, который ударил судью.