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Россиян попросили не "бежать в банки и скорее снимать валюту"

07.10.2018 17:20 — Разное | Tut.by  
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Дедолларизация в России не предполагает ограничения использования доллара россиянами, у правительства никогда не было планов перевода валютных счетов граждан в рублевые. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", вышедшей в воскресенье в эфир на дальневосточном дубле телеканала "Россия 1".


Фото: Reuters

"Многие думают, что мы призываем отказаться от доллара: надо бежать в банки и скорее снимать валюту. Это абсолютно не так. Хочу сказать, что у нас таких мыслей нет и не было. Наоборот, мы либерализуем нашу внешнюю торговлю, мы либерализуем нашу деятельность и внутри страны", - сказал Силуанов.

У правительства нет и не было планов переводить долларовые счета граждан в рублевые, подчеркнул министр. "Такие предложения, точно могу сказать, реализовываться не будут: мы, наоборот, выступаем противниками различных ограничений", - сказал он. "Что касается хождения доллара, сбережений в долларах - это выбор каждого гражданина", - заключил Силуанов.

В августе Силуанов заявлял, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. В частности, он не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Дедолларизация в России не предполагает ограничения использования доллара россиянами, у правительства никогда не было планов перевода валютных счетов граждан в...
 
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