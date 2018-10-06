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Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за 1,4 млн долларов

07.10.2018 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи за 1,4 млн долларов

Картина британского художника Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн, сообщил аукционный дом Sotheby's.

Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. В раму картины было встроено устройство для измельчения бумаги (шредер). Как только ведущий торгов ударил молотком, объявив, что картина продана, полотно начало проходить через шредер.

В это время в Instagram Бэнкси появилось сообщение: «Идет, идет, прошла».

Как отмечается в сообщении Sotheby's, это было впервые в истории торгов, когда произведение искусства автоматически уничтожило себя после удара молотка.

Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер (в 2011 г. его документальный фильм был номинирован на «Оскар»). Настоящее имя Бэнкси точно не известно. Самой дорогой его картиной является «Борьба с вредителями», которая была продана в феврале 2008 г. на аукционе за $1,9 млн.

В этом году в России прошла первая выставка работ Бэнкси. Она открылась летом в Центральном доме художника в Москве. На ней было представлено около сотни работ. При этом сам Бэнкси заявил, что не имеет никакого отношения к организации выставки.

 
 
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Картина британского художника Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн, сообщил аукционный дом...
 
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