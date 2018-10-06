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БТ показало лицо Виктора Лукашенко в момент, когда отец рассказывал, как бил его

07.10.2018 17:24 — Разное | UDF  
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Фото: tvr.by
Когда глава государства делился с журналистами откровениями, его старший сын и помощник по национальной безопасности стоял рядом.

«Виктор часто получал от меня. Дима видел и ровненько стоял рядом». Цитаты недели (1-7 октября)

Напомним, глава государства рассказал:

– Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом.

Александр Лукашенко не впервые рассказывает истории о своем старшем сыне. Два года назад он сообщил:

– У меня старший сын — черномазый такой. Идет он мимо Дома правительства по улице, к нему подходит милиционер: «Покажите свои документы». Он достает документы, а тот: «Ой, извините!» Я потом говорю, а почему так? А он на кавказца, наверное, похож, отвечают.

Лукашенко: "Мы раздадим семь миллионов пулеметов и автоматов, каждому взрослому белорусу"

 
 
Ссылка на источник 69
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Когда глава государства делился с журналистами откровениями, его старший сын стоял рядом.
 
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