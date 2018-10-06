Зиссер: давно добиваются ухода Золотовой с поcта главреда



Юрий Зиссер

kyky.org

– Так нас благодарит государство за то, что мы охраняем белорусскую медиасферу от иностранных медиа.– Во многих других странах СНГ люди получают большой объем информации из российских сайтов. В Украине тоже читали российские сайты, пока к ним не прикрыли доступ. У нас никто доступ к россиянам не перекроет, а ведь там пропаганда. Если, допустим, нас закроют, люди не пойдут читать «СБ» – они пойдут читать Mail.ru, «Яндекс», «Ленту». А там всяко бывает. Я не знаю, о чем думают власти, пытаясь нас уничтожить. Они же только хуже стране делают – вредят информационной безопасности. Нас можно не любить, но мы охраняем информационное пространство от зарубежных влияний.– Не смириться, а жить с этим. Ждать, пока придет следующее поколение с более прогрессивными взглядами. В правительстве это уже в основном произошло. Например, посмотрите на стабильность белорусского рубля. Когда объявили о деноминации, меня в фейсбуке заклевали – я сказал, что это шанс обуздать инфляцию. Меня песочили все от обывателей до экономистов. И что? Оказалось, я прав. Всё получилось благодаря правительству и достаточно жесткому курсу. Так что правительство мне нравится. Правда, далеко не всегда у нас последнее слово остается за министрами.– Конечно, хотят. Давно добиваются этого. Они считают, что линия TUT.BY – лично от Золотовой. У них государственное, иерархическое мышление. Думают, достаточно поменять одного человека – и политика портала изменится.– Конечно, нет. Даже после этих событий. Потому что нейтралитет – единственная возможность выживания портала.– Неподконтрольностью. Они привыкли, что всё делается по команде, любая публикация согласовывается с верхами, всё предсказуемо. А тут в любой момент на портале может появиться текст, который их не устраивает. Чаще всего острые публикации оставляют власть равнодушной, а вот по какому-то, как нам кажется, мелкому поводу начинают звонить и требовать убрать публикацию. Просто потому, что задеты интересы какого-то ведомства или чиновника.– Года четыре назад меня вызвал один министр. Поводом была публикация нашего корреспондента по одному из регионов. В конце длинного репортажа было написано, что это здание после капитального ремонта полтора года назад открывал именно этот министр, который тогда занимал другую должность. Среди многих фотографий было и его фото в момент торжественного открытия.Так вот, министр был абсолютно убежден, что весь репортаж делался исключительно ради этого фото – и не просто так, а по заказу западных спецслужб!На полном серьезе. И мне за сорок минут не удалось его переубедить! Притом ничего против этого чиновника мы не имеем. Ничего плохого о нем журналист не написал, просто упомянул.– Я думаю, мы на ровном месте нажили капитального врага. А с публикацией – ничего, осталась на портале.– Ну да. А с другой стороны, мы не чьи-нибудь агенты, у нас нет своих интересов – так что никакой неправды мы не опубликуем. Вот этого они понять не могут. Многим всюду мерещатся заговоры.– Да, хотел. Но это было в прошлые годы и не имеет никакого отношения к августовским событиям.– К сожалению, государство этим не занимается. Я бы с этим боролся по крайней мере в быту. А то заходишь в кафе – и там обязательно российские каналы. Даже музыкальные. Всегда идут РТР или НТВ, льется российская пропаганда, люди за едой слушают все это. Или: как-то я шел по Троицкому предместью – идет свадьба. И вдруг кто-то включает мобильник, ставит российскую попсу, и они прямо на брусчатой мостовой под нее начинают танцевать. Честно говоря, очень обидно, хотя понимаю, что зачастую нет достойной альтернативы.– Нет. Но когда включаю, эстрада там только российская. Беларуской мало – и мы не можем увидеть «Крамбамбулю» или «Нейро Дюбель». Значительный пласт экспертного сообщества не привлекается телевидением, потому что они «не такие». Меня вот уже много лет не показывают по БТ.– После того, как позвали пару раз на «Клуб редакторов», кто-то велел, чтобы Зиссера больше не показывали по БТ: мол, меня слишком много.Вырезают даже из смешных эпизодов. Вот был репортаж о восстановлении органа в Верхнем городе, которое я поддерживаю. Пришла корреспондент телевидения, сделала репортаж, взяла интервью у реставратора и искусствоведа. Намекнула мне: «Ну вы же понимаете, что мы не можем говорить о вас и о вашей роли». Тогда договорились, что нас с искусствоведом за кадром снимут – как мы на заднем плане дудим в две большие органные трубы. Так даже это вырезали!