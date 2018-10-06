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Зиссер: давно добиваются ухода Золотовой с поcта главреда
Юрий Зиссер
– Так нас благодарит государство за то, что мы охраняем белорусскую медиасферу от иностранных медиа.
– Как охраняете?
– Во многих других странах СНГ люди получают большой объем информации из российских сайтов. В Украине тоже читали российские сайты, пока к ним не прикрыли доступ. У нас никто доступ к россиянам не перекроет, а ведь там пропаганда. Если, допустим, нас закроют, люди не пойдут читать «СБ» – они пойдут читать Mail.ru, «Яндекс», «Ленту». А там всяко бывает. Я не знаю, о чем думают власти, пытаясь нас уничтожить. Они же только хуже стране делают – вредят информационной безопасности. Нас можно не любить, но мы охраняем информационное пространство от зарубежных влияний.
– Но вы говорите, что спокойно реагируете, что надо смириться…
– Не смириться, а жить с этим. Ждать, пока придет следующее поколение с более прогрессивными взглядами. В правительстве это уже в основном произошло. Например, посмотрите на стабильность белорусского рубля. Когда объявили о деноминации, меня в фейсбуке заклевали – я сказал, что это шанс обуздать инфляцию. Меня песочили все от обывателей до экономистов. И что? Оказалось, я прав. Всё получилось благодаря правительству и достаточно жесткому курсу. Так что правительство мне нравится. Правда, далеко не всегда у нас последнее слово остается за министрами.
– Кстати, было несколько теорий о причине процесса против TUT.BY. Первая, которую я чаще всего слышу, – что хотят убрать конкретно Марину Золотову с поста главреда.
– Конечно, хотят. Давно добиваются этого. Они считают, что линия TUT.BY – лично от Золотовой. У них государственное, иерархическое мышление. Думают, достаточно поменять одного человека – и политика портала изменится.
– Я так понимаю, ее никто менять не будет?
– Конечно, нет. Даже после этих событий. Потому что нейтралитет – единственная возможность выживания портала.
– Как им видится политика, которую якобы насаждает Золотова? Чем она их не устраивает?
– Неподконтрольностью. Они привыкли, что всё делается по команде, любая публикация согласовывается с верхами, всё предсказуемо. А тут в любой момент на портале может появиться текст, который их не устраивает. Чаще всего острые публикации оставляют власть равнодушной, а вот по какому-то, как нам кажется, мелкому поводу начинают звонить и требовать убрать публикацию. Просто потому, что задеты интересы какого-то ведомства или чиновника.
– А можно пример такой неочевидной истории?
– Года четыре назад меня вызвал один министр. Поводом была публикация нашего корреспондента по одному из регионов. В конце длинного репортажа было написано, что это здание после капитального ремонта полтора года назад открывал именно этот министр, который тогда занимал другую должность. Среди многих фотографий было и его фото в момент торжественного открытия.
Так вот, министр был абсолютно убежден, что весь репортаж делался исключительно ради этого фото – и не просто так, а по заказу западных спецслужб!
На полном серьезе. И мне за сорок минут не удалось его переубедить! Притом ничего против этого чиновника мы не имеем. Ничего плохого о нем журналист не написал, просто упомянул.
– Что в итоге было с этой публикацией?
– Я думаю, мы на ровном месте нажили капитального врага. А с публикацией – ничего, осталась на портале.
– Много же у вас врагов.
– Ну да. А с другой стороны, мы не чьи-нибудь агенты, у нас нет своих интересов – так что никакой неправды мы не опубликуем. Вот этого они понять не могут. Многим всюду мерещатся заговоры.
– Кстати, вторая расхожая версия августовских разборок состояла в том, что TUT.BY хочет купить Прокопеня.
– Да, хотел. Но это было в прошлые годы и не имеет никакого отношения к августовским событиям.
– У Украины доступ к российским СМИ просто перекрыли. Вы видите какой-то выход, чтобы у нас прекратилось засилье российских медиа?
– К сожалению, государство этим не занимается. Я бы с этим боролся по крайней мере в быту. А то заходишь в кафе – и там обязательно российские каналы. Даже музыкальные. Всегда идут РТР или НТВ, льется российская пропаганда, люди за едой слушают все это. Или: как-то я шел по Троицкому предместью – идет свадьба. И вдруг кто-то включает мобильник, ставит российскую попсу, и они прямо на брусчатой мостовой под нее начинают танцевать. Честно говоря, очень обидно, хотя понимаю, что зачастую нет достойной альтернативы.
- А вы телевизор смотрите?
– Нет. Но когда включаю, эстрада там только российская. Беларуской мало – и мы не можем увидеть «Крамбамбулю» или «Нейро Дюбель». Значительный пласт экспертного сообщества не привлекается телевидением, потому что они «не такие». Меня вот уже много лет не показывают по БТ.
– В какой момент перестали?
– После того, как позвали пару раз на «Клуб редакторов», кто-то велел, чтобы Зиссера больше не показывали по БТ: мол, меня слишком много.
Вырезают даже из смешных эпизодов. Вот был репортаж о восстановлении органа в Верхнем городе, которое я поддерживаю. Пришла корреспондент телевидения, сделала репортаж, взяла интервью у реставратора и искусствоведа. Намекнула мне: «Ну вы же понимаете, что мы не можем говорить о вас и о вашей роли». Тогда договорились, что нас с искусствоведом за кадром снимут – как мы на заднем плане дудим в две большие органные трубы. Так даже это вырезали!
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Основатель TUT.BY Юрий Зиссер прокомментировал "дело БЕЛТА".
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