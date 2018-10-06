В деревнях работает треть учителей, там же открыта большая часть школ



Фото: Reuters

Made with Flourish

Made with Flourish

Made with Flourish

По данным Белстата, на начало 2017/2018 учебного года в школах работают более 115 тысяч учителей. Большинство из них преподают в городах и поселках — 80 тысяч. Сельских учителей в Беларуси насчитывается около 35 тысяч. Годом ранее в стране работали чуть более 119 тысяч учителей.В школах по всей стране учатся 1 млн 100 тысяч мальчиков и девочек, из них 110 тысяч первоклассников.Большинство педагогов в Беларуси — женщины. Их 86% среди учителей школ. При этом среди учителей химии, биологии и французского языка женщины составляют 91%. В то время как физкультуру (64%) и допризывную и медицинскую подготовку (60%) в своих руках держат мужчины.Самое большое количество учителей в школах преподают иностранные языки. Их более 14 тысяч. Примерно одинаковое количество учителей белорусского и русского языков и литератур. Их около семи тысяч по каждому блоку предметов. Учителей математики — 7280 человек.Большинство учителей и руководителей школ (94%) имеют высшее образование, при этом важно, что у 67% педагогов в школах — стаж работы по специальности более 15 лет.Всего в стране работают 3067 школ, большая часть в сельской местности — 1641, в городах и поселках городского типа — 1426.Средняя зарплата учителей по итогам восьми месяцев этого года составила 759,4 рубля. К 2025 году ее обещают поднять в два раза.