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В деревнях работает треть учителей, там же открыта большая часть школ
Фото: Reuters
По данным Белстата, на начало 2017/2018 учебного года в школах работают более 115 тысяч учителей. Большинство из них преподают в городах и поселках — 80 тысяч. Сельских учителей в Беларуси насчитывается около 35 тысяч. Годом ранее в стране работали чуть более 119 тысяч учителей.
В школах по всей стране учатся 1 млн 100 тысяч мальчиков и девочек, из них 110 тысяч первоклассников.
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Большинство педагогов в Беларуси — женщины. Их 86% среди учителей школ. При этом среди учителей химии, биологии и французского языка женщины составляют 91%. В то время как физкультуру (64%) и допризывную и медицинскую подготовку (60%) в своих руках держат мужчины.
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Самое большое количество учителей в школах преподают иностранные языки. Их более 14 тысяч. Примерно одинаковое количество учителей белорусского и русского языков и литератур. Их около семи тысяч по каждому блоку предметов. Учителей математики — 7280 человек.
Made with Flourish
Большинство учителей и руководителей школ (94%) имеют высшее образование, при этом важно, что у 67% педагогов в школах — стаж работы по специальности более 15 лет.
Всего в стране работают 3067 школ, большая часть в сельской местности — 1641, в городах и поселках городского типа — 1426.
Средняя зарплата учителей по итогам восьми месяцев этого года составила 759,4 рубля. К 2025 году ее обещают поднять в два раза.
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Сегодня в Беларуси отмечают День учителя.
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