|
Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой мира в сентябре
Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA
В первый месяц осени Арина Соболенко выиграла турнир категории «Премьер 5» в китайском Ухане и поднялась в рейтинге WTA на 16-ю позицию, до вылета в четвертьфинале открытого чемпионата Китая претендовала на попадание в итоговый турнир года WTA в Сингапуре, куда выходит восьмерка лучших теннисисток по итогам сезона.
Соперницами Арины на звание лучшей теннисистки сентября были победительница турнира в Токио чешка Каролина Плишкова (№ 7 WTA), а также победительница US Open — 2018 и финалистка турнира в Токио японка Наоми Осака (№ 6 WTA).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко названа лучшей теннисисткой мира в сентябре по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)