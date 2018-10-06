Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой мира в сентябре



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

Winning at life? Kind of @SabalenkaA 's motto at the moment. 😄



Her 🏆 at @wuhanopentennis earned her your votes and the September Player of the Month title! pic.twitter.com/iXFkIUxgQm — WTA (@WTA) October 6, 2018

В первый месяц осени Арина Соболенко выиграла турнир категории «Премьер 5» в китайском Ухане и поднялась в рейтинге WTA на 16-ю позицию, до вылета в четвертьфинале открытого чемпионата Китая претендовала на попадание в итоговый турнир года WTA в Сингапуре, куда выходит восьмерка лучших теннисисток по итогам сезона.Соперницами Арины на звание лучшей теннисистки сентября были победительница турнира в Токио чешка Каролина Плишкова (№ 7 WTA), а также победительница US Open — 2018 и финалистка турнира в Токио японка Наоми Осака (№ 6 WTA).