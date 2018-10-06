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Такое мнение бизнесменвысказалОн долгое время участвовал в жизни клуба, будучи вместе содним из владельцев компании «Трайпл» — титульного спонсора «Динамо» с конца 1999 года.В 2015 году дороги бизнесменов разошлись. В 2016 году Япринцев написал программу развития клуба и отправил главе государства.По его мнению, минское «Динамо» должно сменить хозяина. Справедливым решением будет передача клуба Мингорисполкому.— сказал бизнесмен.