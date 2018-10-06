В Кобрине местный житель изнасиловал в бане двух 15-летних девочек

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Фигурантом уголовного дела стал житель г. Кобрина, мужчина обвиняется в организации своеобразного «места отдыха» с баней в принадлежащей ему постройке.Так называемый «Отдых» сопровождался интимными развлечениями и распитием спиртного. Как оказалось, среди «гостей» были не только взрослые женщины, но и девочки, не достигшие 16 лет.«Гостеприимному хозяину» было предъявлено обвинение по части 2 статьи 168 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. В процессе расследования были выявлены и две 15-летние девочки, в отношении которых совершены насильственные действия. В этом случае действия квалифицируются уже по статье 166, ч.2 УК Республики Беларусь, и влекут наказание от 5 до 13 лет лишения свободы. В настоящее время дело рассматривается судом Кобринского района.