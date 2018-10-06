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Соболенко признана теннисисткой сентября
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (N16), продолжающая борьба за попадание на итоговый турнир в Сингапур, признана теннисисткой сентября, сообщает
За это звание в открытом голосовании, напомним, она спорила с японкой Наоми Осакой и чешкой Каролиной Плишковой.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (N16), продолжающая борьба за попадание на итоговый турнир в Сингапур, признана теннисисткой сентября, сообщает "Прессбол"...
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