Соболенко признана теннисисткой сентября

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (N16), продолжающая борьба за попадание на итоговый турнир в Сингапур, признана теннисисткой сентября, сообщает "Прессбол" со ссылкой на твиттер ВТА.

За это звание в открытом голосовании, напомним, она спорила с японкой Наоми Осакой и чешкой Каролиной Плишковой.