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Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье.
"С блестящей победой Х.Нурмагомедова после боя поздравил президент Беларуси, отметив, что в нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху", - говорится в сообщении пресс-службы.
А.Лукашенко направил поздравления и Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Х.Нурмагомедова, особо подчеркнув, что таким сыном и воспитанником может по праву гордиться отец и вся Россия.
Как сообщалось, Х.Нурмагомедов победил в бою против ирландца Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе. Бой завершился в четвертом раунде удачным удушающим приемом Х.Нурмагомедова.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в...
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