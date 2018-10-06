Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье.

"С блестящей победой Х.Нурмагомедова после боя поздравил президент Беларуси, отметив, что в нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху", - говорится в сообщении пресс-службы.

А.Лукашенко направил поздравления и Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Х.Нурмагомедова, особо подчеркнув, что таким сыном и воспитанником может по праву гордиться отец и вся Россия.

Как сообщалось, Х.Нурмагомедов победил в бою против ирландца Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе. Бой завершился в четвертом раунде удачным удушающим приемом Х.Нурмагомедова.