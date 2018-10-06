|
Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой сентября
Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко завоевала звание лучшей теннисистки сентября по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации.
Как
«Выиграть в жизни? Похоже, такой сейчас девиз у Соболенко», – добавили в WTA.
Ранее стало известно, что белоруска
В сентябре Арина победила на турнире в Ухане и дошла до четвертьфинала открытого чемпионата Китая. Девушка также надеялась пройти в итоговый турнир года WTA в Сингапуре, но не вошла в восьмерку лучших теннисисток сезона. Теперь шансы Соболенко попасть туда крайне малы.
В августе белорусская теннисистка смогла получить другое звание по версии WTA – «прорыв месяца».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко завоевала звание лучшей теннисистки сентября по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)