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Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой сентября

07.10.2018 17:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко завоевала звание лучшей теннисистки сентября по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации.  

Как сообщается на странице WTA в Facebook, девушка смогла победить благодаря своему выступлению в Ухане.  

«Выиграть в жизни? Похоже, такой сейчас девиз у Соболенко», – добавили в WTA.  

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды  

Арина Соболенко признана лучшей теннисисткой сентября
Фото: скриншот из видео WTA  

Ранее стало известно, что белоруска номинирована на звание лучшего игрока сентября. Её соперницами были японка Наоми Осака, ставшая игроком августа, и чешка Каролина Плишкова, взявшая титул на турнире в Токио.  

В сентябре Арина победила на турнире в Ухане и дошла до четвертьфинала открытого чемпионата Китая. Девушка также надеялась пройти в итоговый турнир года WTA в Сингапуре, но не вошла в восьмерку лучших теннисисток сезона. Теперь шансы Соболенко попасть туда крайне малы.  

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В августе белорусская теннисистка смогла получить другое звание по версии WTA – «прорыв месяца».  

За Арину отдали 50% голосов – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Беларуси. Белоруска Арина Соболенко завоевала звание лучшей теннисистки сентября по итогам голосования на сайте Женской теннисной ассоциации.   Как...
 
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