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Александр Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

07.10.2018 17:07 — Разное | СТВ  
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В Лас-Вегасе ночью 7 октября состоялся один из самых ожидаемых боев 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор оспаривали чемпионский пояс в легком весе турнира UFC.

Нурмагомедов держал весь поединок под своим контролем. Развязка наступила в четвертом раунде, когда Хабиб повалил Конора и удушающим приемом заставил соперника сдаться.

Таким образом, российский спортсмен смог защитить свой чемпионский титул в легкой весовой категории.

Александр Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

Александр Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

С блестящей победой российского спортсмена, а также его отца и по совместительству тренера поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отметив, что в Беларуси внимательно следили и радовались этому успеху.

Александр Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой над Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов, победитель турнира UFC 229 в легкой весовой категории:
Я хотел сказать вот что. Пресса изменила ММА. Смешанные единоборства – это спорт взаимоуважения. Я уже говорил, что хочу изменить эту игру. Я не хочу говорить плохо о своих соперниках, про их отцов и религию. Для меня это важно. Я говорил, что изменю всё 6 октября, и я это сделал.

Победа над Макгрегором стала для Нурмагомедова 11-й в UFC. Всего россиянин провел 27 боев по правилам смешанных единоборств. И во всех боях победу праздновал Хабиб Нурмагомедов.

Бой года: Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Макгрегором. Семь важных вопросов о матче

 
 
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В Лас-Вегасе ночью 7 октября состоялся один из самых ожидаемых боев 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец...
 
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