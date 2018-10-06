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Учителя Лоевского района встретили профессиональный праздник ударной работой на фермах

07.10.2018 18:10 — Разное | Партизан  
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Сотрудники школ Лоевского района оригинально отметили профессиональный праздник - День учителя. «Районное руководство приказало сегодня работать на ферме! Убирать, утеплять, выметать. Объявили в воскресенье всеобщий субботник », - сообщил Свободе один из учителей.

Учителя Лоевского района встретили профессиональный праздник ударной работой на фермах
«Это полное оскорбление и унижение! Так у нас относятся к учителям. Звонил коллеге - плохо слышно, ветер в трубке. Он спрашивает: как ты думаешь, где я сейчас? Видимо, на природе, праздник все же. Нет, говорит, на ферме - подметаю », - рассказал Свободе Алексей, коллега которого работает в Колпенском детском саду-школе.

Сотрудники Колпенскай школы по приказу «сверху», из Лоевского райисполкома, работали на уборке местной фермы. «Аналогичная ситуация и с учителями базовой школы в деревне Крупейки: те тоже батрачил сегодня, в свой праздник, на ферме. Так по всему району. Поднимаем с колен сельское хозяйство », - с грустью отметил Алексей.

Также работали на фермах учителя, сотрудники сельских Домов культуры и сельских советов в деревнях Малиновка и Уборок. «В Малиновке сотрудники сельского совета и школы окна забивали пленками - готовили ферму к зиме, подметали, чистили все», - рассказали Свободе жители деревн. В деревне Уборок учителя и сотрудники местного Дома культуры на молочно-товарном комплексе собирали и подметали мусор.

«Про срочный субботник в воскресенье нам стало известно в субботу поздно вечером. Так приказали. Говорят - по всему району так », - отметил один из жителей деревни Уборок.

Учителя возмущены, но говорят с сарказмом: «Естественно, мы все были согласны именно так провести профессиональный праздник».

Оперативный комментарий в Лоевском райисполкоме получить не удалось ввиду выходного дня. Сами сельчане полагают, что «субботник в воскресенье» - подготовка к празднованию 75-й годовщины освобождения Лоевщины от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается как День города 16 октября.

 
 
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Сотрудники школ Лоевского района оригинально отметили профессиональный праздник - День учителя. «Районное руководство приказало сегодня работать на ферме!...
 
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