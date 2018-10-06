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СМИ: В Японии кортеж президента Таджикистана попал в ДТП накануне его дня рождения

07.10.2018 17:53 — Разное | Партизан  
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Японская телекомпания Fuji TV опубликовала видео с места ДТП с участием кортежа президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Токио, сообщает Ахбор.

Авария произошла днем 4 октября в столичном районе Нагата. По информации телеканала, в автомобиль Mercedes из кортежа Рахмона врезался микроавтобус. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет японская полиция. Пока известно, что за рулем микроавтобуса находился водитель-стажер.

Неизвестно, находился ли в салоне автомобиля Эмомали Рахмон, но по сообщениям японской прессы, президент Таджикистана в этом ДТП не пострадал. Пострадавшая машина из его кортежа уехала после окончания необходимых полицейских процедур.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал в Японию с официальным визитом 3 октября. 5 октября Рахмон отмечал свой 66-й день рождения.


 
 
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Японская телекомпания Fuji TV опубликовала видео с места ДТП с участием кортежа президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Токио, сообщает Ахбор.
 
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