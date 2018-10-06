СМИ: В Японии кортеж президента Таджикистана попал в ДТП накануне его дня рождения

Авария произошла днем 4 октября в столичном районе Нагата. По информации телеканала, в автомобиль Mercedes из кортежа Рахмона врезался микроавтобус. Причины и обстоятельства произошедшего выясняет японская полиция. Пока известно, что за рулем микроавтобуса находился водитель-стажер.





Неизвестно, находился ли в салоне автомобиля Эмомали Рахмон, но по сообщениям японской прессы, президент Таджикистана в этом ДТП не пострадал. Пострадавшая машина из его кортежа уехала после окончания необходимых полицейских процедур.





Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приехал в Японию с официальным визитом 3 октября. 5 октября Рахмон отмечал свой 66-й день рождения.



