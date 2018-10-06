Блогер Сергей Петрухин через суд взыскивает с милиции компенсацию морального вреда

Блогер Сергей Петрухин ранее направил иск в суд Ленинского района Бреста , в котором просит взыскать компенсацию причиненного ему морального вреда с УВД Брестского облисполкома и четырех сотрудников милиции Ленинского РОВД. Сегодня он получил повестку, согласно которой суд начнется 9 ноября.





«Перед днем города меня задержали якобы за неповиновение сотрудникам милиции. Трое суток я провел в ИВС. А потом суд меня оправдал: и один, и второй. Теперь я хочу через суд взыскать компенсацию морального время с УВД, троих участковых и заместителя начальника РОВД, который написал жалобу на решение судьи: мол, его подчиненные действовали правильно», – сообщил «БГ» Сергей Петрухин.





Общая сумма исковых требований составляет 34 тысячи белорусских рублей: из них 10 тысяч он требует взыскать с УВД, и по 6 тысяч – с каждого из сотрудников милиции.





Напомним, Петрухина задержали 27 июля и в РОВД составили протокол по статье 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» КоАП. Неповиновением милиция посчитала то, что без адвоката блогер отказался впускать в квартиру милицию, которая пришла к нему с осмотром.





В ходе судебного заседания председательствующий Александр Семенчук постановил прекратить административное дело в отношении Петрухина в связи с отсутствием состава нарушения.





Тем не менее до суда он отсидел трое суток в ИВС.





Как ранее писала «БГ», Сергей Петрухин и Александр Кабанов регулярно выкладывают на своем канале «Народный репортер» ролики, в которых освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр».





Они неоднократно привлекались к административной ответственности и были оштрафованы на большие суммы.





Оплачивать огромные штрафы блогерам помогают люди.



