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Белорусская железная дорога с 12 декабря назначает поезд Минск — Казань
С 12 декабря назначается поезд № 328/327 Минск — Казань формирования Белорусской железной дороги, сообщили в пресс-центре магистрали.
Поезд будет курсировать круглогодично один раз в неделю отправлением из столицы Беларуси по средам в 21.55 и прибытием в столицу Татарстана по пятницам в 17:53. Из Казани поезд будет отправляться с 15 декабря по субботам в 7:43 и прибывать в Минск по понедельникам в 5:13.
Маршрут поезда будет пролегать через крупные административные центры Российской Федерации: Смоленск, Тулу, Ражск, Пензу, Сызрань и Ульяновск.
В составе поезда предусмотрены беспересадочные вагоны Гомель — Казань и Брест — Казань, которые позволят связать такие областные и районные центры Беларуси, как Гомель, Могилев, Орша, Брест, Барановичи с крупными регионами Российской Федерации.
Напомним, что в мае этого года был запущен авиарейс Минск-Казань, о котором много лет просили белорусские татары.
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С 12 декабря назначается поезд № 328/327 Минск — Казань формирования Белорусской железной дороги, сообщили в пресс-центре магистрали.
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