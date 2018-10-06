Белорусская железная дорога с 12 декабря назначает поезд Минск — Казань

Поезд будет курсировать круглогодично один раз в неделю отправлением из столицы Беларуси по средам в 21.55 и прибытием в столицу Татарстана по пятницам в 17:53. Из Казани поезд будет отправляться с 15 декабря по субботам в 7:43 и прибывать в Минск по понедельникам в 5:13.





Маршрут поезда будет пролегать через крупные административные центры Российской Федерации: Смоленск, Тулу, Ражск, Пензу, Сызрань и Ульяновск.





В составе поезда предусмотрены беспересадочные вагоны Гомель — Казань и Брест — Казань, которые позволят связать такие областные и районные центры Беларуси, как Гомель, Могилев, Орша, Брест, Барановичи с крупными регионами Российской Федерации.





Напомним, что в мае этого года был запущен авиарейс Минск-Казань, о котором много лет просили белорусские татары.