А ему дело? Лукашенко поздравил Нурмагомедова с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе

"С блестящей победой Хабиба Нурмагомедова после боя поздравил президент Беларуси, отметив, что в нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху", - говорится в сообщении пресс-службы.





Лукашенко направил поздравления и Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова, особо подчеркнув, что таким сыном и воспитанником может по праву гордиться отец и вся Россия.





Как сообщалось, Хабиб Нурмагомедов победил в бою против ирландца Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе. Бой завершился в четвертом раунде удачным удушающим приемом Хабиба. Однако из-за последовавшей после боя драки он может лишиться и пояса, и права выступать в UFC.



