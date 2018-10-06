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Два представителя диаспоры могут войти в Сенат Польши
Спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщил о подготовке проекта изменений в конституцию. Речь идет о расширении состава верхней палаты парламента двумя людьми, представляющими польскую диаспору. Такое заявление Станислав Карчевский сделал в Молдове, где находится с трехдневным визитом.
Станислав Карчевский предположил, что одно из дополнительных мест в Сенате может быть предоставлено представителю польской диаспоры со стороны восточной границы, а второе — с западной. Он также выразил убежденность в том, что все парламентские партии поддержат этот проект. Согласно конституции, проект поправки к основному закону страны может внести группа из не менее чем 1/5 от сенаторов. Сейчас верхняя палата парламента Польши состоит из 100 членов, сообщает
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Спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщил о подготовке проекта изменений в конституцию. Речь идет о расширении состава верхней палаты парламента двумя...
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