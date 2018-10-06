Два представителя диаспоры могут войти в Сенат Польши

Станислав Карчевский предположил, что одно из дополнительных мест в Сенате может быть предоставлено представителю польской диаспоры со стороны восточной границы, а второе — с западной. Он также выразил убежденность в том, что все парламентские партии поддержат этот проект. Согласно конституции, проект поправки к основному закону страны может внести группа из не менее чем 1/5 от сенаторов. Сейчас верхняя палата парламента Польши состоит из 100 членов, сообщает