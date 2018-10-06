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В Речицком районе женщину изнасиловали трое мужчин, а после угроз и шантажа завели на болото и задушили

07.10.2018 17:00 — Разное | Партизан  
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Об этом убийстве, которое произошло в Гомельской области несколько лет назад, рассказал изданию dneprovec.by майор милиции Андрей Алексиевич.

«Несколько лет назад в Тишковке (деревня в Речицком районе) 35-летняя женщина долгое время числилась пропавшей без вести. Мы получили информацию, что ее убили. Стали опрашивать односельчан и вышли на компанию из трех мужчин. Выяснилось, что они решили вступить в интимную связь с этой женщиной. По их словам, все проходило по взаимному согласию. Позже женщина стала угрожать им заявлением об изнасиловании и требовать деньги. Думали они, как поступить, и придумали: завели ее в болото, задушили и закопали. Место, где спрятали тело, показал один из убийц. По похожей схеме и также несколько лет назад убили девушку в Василевичах. Чтобы избежать угроз, преступник 44 раза ударил ее ножом, а потом положил на рельсы под поезд, чтобы скрыть следы преступления», – рассказал Алексиевич.

Впервые за 25 лет в Гродно не было ни одного убийства.

В отчете за первое полугодие 2018-го МВД Беларуси обращает внимание на уменьшение количества преступлений в стране на 5,9% (- 9,6% убийств и покушений) по сравнению с первым полугодием 2017-го.

За первые 6 месяцев 2018 года в Минской области было зарегистрировано 8 219 преступлений — самый высокий показатель по стране. Причем 7 934 преступления были зафиксированы в столице. На втором месте в этом антирейтинге Гомельская область (6 306 преступлений). Самый низкий уровень преступности в Гродненской области — 4 303 (единственная область, где общее количество преступлений выросло на 1,5%). В Могилевской области их было 4 903, в Брестской — 4 769, а в Витебской — 4 883.
 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом убийстве, которое произошло в Гомельской области несколько лет назад, рассказал изданию dneprovec.by майор милиции Андрей Алексиевич.
 
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