На Вороновщине отметили День учителя (Фото)





В канун профессионального праздника педагогов природа приготовила для них щедрый яркий букет из золота и багрянца. Залитые солнечным светом улицы деревень и поселков радовали взор и зажигали на лицах прохожих улыбки. Как тут не быть отличному настроению!? Его и «взяли» с собой учителя Вороновщины, отправляясь на торжественное мероприятие в Заболотский УПК.















Гостей у порога школы встречали нарядные ученики. «С праздником вас!» — говорили ребята педагогам от души. И провожали в фойе, украшенное яркими самодельными цветами – творением рук талантливых заболотских педагогов. Но проходить в актовый зал за искусно сервированные столики учителя не спешили. Было еще время для теплого общения с коллегами, добрых воспоминаний… и искренних поздравлений. Вскоре уже в торжественной обстановке череду их продолжили начальник отдела образования райисполкома Валентина Люленко, ее заместитель Павел Тарчинский и председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Ирина Зубель. Они пожелали присутствующим талантливых учеников, новых свершений и неисчерпаемых идей. А ветеранам педагогического труда сказали слова признательности за нужные слова-подсказки, за то, что и сегодня они живо интересуются жизнью школы.











Множество положительных эмоций педагогам принесла музыкальная открытка. С песенным поздравлением к ним пришли друзья-пограничники Заболотской школы. Детвора зажигательно танцевала, здорово кружилась в вальсе. О добром, мудром учителе трогательно спели песни Ольга Пышинская, Галина Ненартович, Рита Костюкевич, Виктория Краевская, Валерия Букейко и другие.











В профессиональные праздники принято отмечать лучших из лучших. Более 50-ти педагогов вручили заслуженные награды. Грамотой управления образования Гродненского облисполкома отмечены учителя белорусского языка и литературы Анна Войшнис и Лилия Гойда, физической культуры и здоровья Андрей Семеняка из Вороновской школы, директор Радунской школы Светлана Почобут и хореограф образцового ансамбля танца «Радунские соловейки» Елена Стаценко. Благодарственное письмо председателя райсовета депутатов вручено главному специалисту сектора общего среднего, дошкольного образования и воспитательной работы Анне Дятловой, учителю белорусского языка и литературы Алене Черноус из Радунской школы. Почетной грамоты областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки удостоены заведующий Дошкольного центра развития ребенка в Радуни Елена Учкуронис, учитель начальных классов Жирмунской школы Наталья Юхневич, Благодарность областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки объявлена воспитателю Дошкольного центра развития ребенка Марии Левон, заместителю директора Радунского социально-педагогического центра Людмиле Войткун, замдиректору по хозяйственной части Вороновской школы Ирине Вашкевич. К слову, на областном празднике, посвященному Дню учителя, что прошел в Щучине, Почетной грамоты управления образования облисполкома удостоена учитель начальных классов Вороновской школы Наталья Матуйзо. В честь награжденных, как, впрочем, и всех учителей района, был дан салют из конфетти.











































































































































































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.