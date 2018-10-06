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На Вороновщине отметили День учителя (Фото)

07.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На Вороновщине отметили День учителя (Фото)

В канун профессионального праздника педагогов природа приготовила для них щедрый яркий букет из золота и багрянца. Залитые солнечным светом улицы деревень и поселков радовали взор и зажигали на лицах прохожих улыбки. Как тут не быть отличному настроению!? Его и «взяли» с собой учителя Вороновщины, отправляясь на торжественное мероприятие в Заболотский УПК.


На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)

Гостей у порога школы встречали нарядные ученики. «С праздником вас!» — говорили ребята педагогам от души. И провожали в фойе, украшенное яркими самодельными цветами – творением рук талантливых заболотских педагогов. Но проходить в актовый зал за искусно сервированные столики учителя не спешили. Было еще время для теплого общения с коллегами, добрых воспоминаний… и искренних поздравлений. Вскоре уже в торжественной обстановке череду их продолжили начальник отдела образования райисполкома Валентина Люленко, ее заместитель Павел Тарчинский и председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Ирина Зубель. Они пожелали присутствующим талантливых учеников, новых свершений и неисчерпаемых идей. А ветеранам педагогического труда сказали слова признательности за нужные слова-подсказки, за то, что и сегодня они живо интересуются жизнью школы.


На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)

Множество положительных эмоций педагогам принесла музыкальная открытка. С песенным поздравлением к ним пришли друзья-пограничники Заболотской школы. Детвора зажигательно танцевала, здорово кружилась в вальсе. О добром, мудром учителе трогательно спели песни Ольга Пышинская, Галина Ненартович, Рита Костюкевич, Виктория Краевская, Валерия Букейко и другие.


На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)

В профессиональные праздники принято отмечать лучших из лучших. Более 50-ти педагогов вручили заслуженные награды. Грамотой управления образования Гродненского облисполкома отмечены учителя белорусского языка и литературы Анна Войшнис и Лилия Гойда, физической культуры и здоровья Андрей Семеняка из Вороновской школы, директор Радунской школы Светлана Почобут и хореограф образцового ансамбля танца «Радунские соловейки» Елена Стаценко. Благодарственное письмо председателя райсовета депутатов вручено главному специалисту сектора общего среднего, дошкольного образования и воспитательной работы Анне Дятловой, учителю белорусского языка и литературы Алене Черноус из Радунской школы. Почетной грамоты областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки удостоены заведующий Дошкольного центра развития ребенка в Радуни Елена Учкуронис, учитель начальных классов Жирмунской школы Наталья Юхневич, Благодарность областного комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки объявлена воспитателю Дошкольного центра развития ребенка Марии Левон, заместителю директора Радунского социально-педагогического центра Людмиле Войткун, замдиректору по хозяйственной части Вороновской школы Ирине Вашкевич. К слову, на областном празднике, посвященному Дню учителя, что прошел в Щучине, Почетной грамоты управления образования облисполкома удостоена учитель начальных классов Вороновской школы Наталья Матуйзо. В честь награжденных, как, впрочем, и всех учителей района, был дан салют из конфетти.


На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)
На Вороновщине отметили День учителя (Фото)

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В канун профессионального праздника педагогов природа приготовила для них щедрый яркий букет из золота и багрянца. Залитые солнечным светом улицы деревень и...
 
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